Новые правила оплаты НДС коснутся 10% налогоплательщиков Прикамья

10% налогоплательщиков Прикамья будут платить налог на добавленную стоимость (НДС) по новым правилам. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край» со ссылкой на интервью руководителя УФНС России по Пермскому краю Натальи Гуровой парламентскому телевидению.

С 2026 года НДС начнут платить граждане, чей доход превысит 20 млн руб. По оценке региональной налоговой службы, это составляет 10% от общего количества налогоплательщиков Прикамья.

Напомним, с 2025 года в России были изменены правила уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения. Владельцы бизнеса с оборотом свыше 60 млн рублей – это 3% прикамских компаний и индивидуальных предпринимателей – стали платить НДС.