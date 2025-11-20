В Прикамье снова снизились цены на бензин

В Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин за неделю с 11 по 17 ноября снизилась на 17 коп., до 63,99 руб. за литр, сообщает Росстат.

Также снизилась стоимость бензина АИ-92 — до 61,01 руб. за литр, на 20 коп. и АИ-95 — до 66,02 руб. за литр, на 14 коп. АИ-98 подорожал на 17 коп., до 88,82 руб. за литр, дизельное топливо — на 28 коп., до 74,94 руб. за литр.

Пермский край по-прежнему занимает пятое место по цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе. Средняя цена бензина в ПФО составила 63,12 руб. за литр.

За неделю с 11 по 17 ноября цены на топливо изменились в 35 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Хакасия (+5,3%). Снижение стоимости было зафиксировано в 42 регионах, более всего в Республике Калмыкия и Кабардино-Балкарской Республике (–2,2%). В Москве и Санкт-Петербурге изменение цен на бензин составило +0,1%.