Из-за пожара на железной дороге задержали поезд из Санкт-Петербурга в Челябинск

После возгорания цистерн в составе грузового поезда в Свердловской области задержался пассажирский поезд №146 Санкт-Петербург — Челябинск, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Также допущена задержка в движении поездов №10 Москва — Владивосток, №14 Санкт-Петербург — Новокузнецк. Вместе с челябинским транспортом их перенаправили по объездному пути через станцию Нижний Тагил. На железнодорожном вокзале Екатеринбурга ночью разместили около 300 пассажиров, ожидающих отправления до станции Пермь. Им предоставили напитки и питание, мягкие залы ожидания и детские комнаты.

Возгорание цистерн с газовым конденсатом произошло вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги. Они находились в составе грузового поезда сообщением Лембей — Лужская. Никто не пострадал. Для ликвидации последствий выехали пожарные поезда со станций Кунгур и Кузино. Ситуацию также контролирует транспортная прокуратура. Железнодорожные пути закрыли.

Виталина Ярховска