Грабитель инкассаторской машины предстанет перед судом в Красноярском крае

Лесосибирский горсуд (Красноярский край) рассмотрит уголовное дело о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ) инкассаторского автомобиля. Обвиняемый — 33-летний местный житель, сообщила прокуратура региона.

Как установило следствие, знакомый фигуранта дела предложил ему совершить дерзкий грабеж инкассаторской машины. В назначенный день обвиняемый взял медицинскую маску, кепку, перчатки и молоток для взлома. Он подошел к припаркованному инкассаторскому автомобилю, открыл незапертую дверь и вытащил сумку с 800 тыс. руб. После этого он сел в машину к приятелю, и они вместе покинули место преступления. Похищенными деньгами сообщники распорядились по своему усмотрению, отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное преследование организатора преступления прекращено из-за его смерти. Житель Лесосибирска признал вину в полном объеме, вернув 250 тыс. руб. в счет причиненного ущерба.

Михаил Кичанов