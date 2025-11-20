Кинотеатр «Аврора» в центре Петербурга отреставрируют к 2028 году

Кинотеатр «Аврора» в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать к 2028 году. Работы станут самым значительным обновлением исторического здания за последние 100 лет, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

В полуротонде появятся дополнительные входы, а скульптуру «Авроры на бочке» перенесут в фойе, где она находилась в 1920-х годах, пишет чиновник. Также в планах обустроить гардероб и вернуть кино-бар на историческое место в белое фойе.

Оба кинозала оснастят современным оборудованием, а экран в Большом зале увеличат. Кроме того, будут полностью заменены все инженерные коммуникации здания. Работы начнутся осенью 2026 года.

Артемий Чулков