Пожар на железнодорожном перегоне на границе Прикамья ликвидирован

Возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары — Кордон СвЖД полностью ликвидировано. Движение поездов на перегоне организовано измененным маршрутом. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Возгорание и сход девяти вагонов-цистерн с газовым конденсатом грузового поезда произошло 19 ноября в 17:47 местного времени на перегоне Шамары — Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь — Кузино. Пожар был ликвидирован 20 ноября в 01:23 местного времени. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано. Повреждено 400 м контактной сети и железнодорожные пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост.

Движение пассажирских и пригородных поездов на участке Кунгур — Екатеринбург-Сортировочный организовано измененным маршрутом через станции Пермь — Чусовская — Нижний Тагил — Екатеринбург, а поезда №9 — через Кузино — Калино — Пермь.

Поезд №802 «Финист» Пермь — Екатеринбург отправлением 20 ноября отменен. Билеты пассажиров будут переоформлены на поезд №2 Москва — Владивосток, который будет отправлен со станции Пермь II в 06:31 местного времени 20 ноября. Посадку в поезд пассажиры «Финиста» смогут осуществить по паспорту. Обо всех изменениях пассажиры заблаговременно информируются по СМС.

В настоящее время в пути следования задерживаются десять пассажирских поездов: №92 Москва — Северобайкальск, №70 Москва — Чита, №146 Санкт-Петербург — Челябинск, №10 Москва — Владивосток, №14 Санкт-Петербург — Новокузнецк, №78 Москва — Абакан, №72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, №9 Владивосток — Москва, №73 Тюмень — Санкт-Петербург, №69 Чита — Москва.