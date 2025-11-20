Два округа Красноярского края не смогли обеспечить теплоснабжение своими силами

Состояние предприятий коммунальной сферы в Курагинском и Рыбинском округах привело к передаче полномочий в сфере теплоснабжения и водоснабжения в этих муниципалитетах правительству Красноярского края. Соответствующее решение законодательное собрание региона приняло на сессии 20 ноября. Законопроект был внесен краевым кабмином.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в поселке Саянский Рыбинского округа госпредприятие «Центр развития коммунального комплекса» пока не может заключить концессионное соглашение в срок, необходимый для утверждения тарифов на 2026 год.

В свою очередь, в городе Артемовске, городских поселках Большая Ирба и Краснокаменск Курагинского округа профильные МУПы находятся в нестабильном финансовом состоянии. «Запасы угля ежедневно убывают, что может привести к срыву отопительного сезона 2025-2026 годов и отсутствию отопления в жилых помещениях, где проживают 7,8 тыс. человек»,— предупредили в правительстве.

В июле 2025 года в Красноярском крае был принят закон, передающий правительству полномочия в сфере тепло- и водоснабжения в Ачинском, Канском, Минусинском и Назаровском муниципальных округах.

Валерий Лавский