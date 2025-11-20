В Хакасии после ареста главы района назначен врио руководителя

Врио главы Аскизского района Хакасии назначен заместитель главы Евгений Костяков. Сообщение о кадровом решении главы республики Валентина Коновалова размещено в аккаунте районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с применением к главе Аскизского района меры процессуального принуждения в виде заключения под стражу, Евгений Костяков назначается временно исполняющим обязанности главы Аскизского муниципального района на срок временного отсутствия Абрека Челтыгмашева или до дня избрания главы Аскизского района в установленном порядке и вступления его в должность»,— говорится в сообщении о причине и сроках действия этого решения.

Единоросс Абрек Челтыгмашев в сентябре 2024 года в пятый раз выиграл выборы главы района, набрав 72,48% голосов. Кроме того, он возглавлял Совет муниципальных образований региона. В октябре 2025 года политика задержали по подозрению в превышении полномочий. Советский районный суд Красноярска арестовал Абрека Челтыгмашева на срок до 31 декабря.

Валерий Лавский