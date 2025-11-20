«Россети Новосибирск» усиливает контрольные рейды по фиксации нелегальных подключений

Системная работа специалистов «Россети Новосибирск» по выявлению и пресечению случаев незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах приносит свои плоды.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

По результатам 10 месяцев 2025 года нарушения зафиксированы почти на 25 тысячах опорах линий электропередачи, что говорит о снижении активности недобросовестных провайдеров. Если в начале года энергетики оформляли около тысячи опор с самовольными подвесами еженедельно, то в последнее время такой объем накапливается за полмесяца. При этом такая тенденция отмечается на фоне усиления контрольных рейдов со стороны энергокомпании.

В «Россети Новосибирск» неоднократно отмечали, что операторы связи не только размещают оборудование без согласования, но и пренебрегают техническими требованиями при монтаже. Это создает серьезные риски возникновения аварий, обрывов проводов и затрудняет техническое обслуживание энергообъектов. Особенно острой проблема может стать в зимний период.

Вместе с тем в «Россети Новосибирск» подчеркивают позитивную динамику легализации выявленных самовольных подвесов. К концу октября их доля превысила 81%, а ведь еще в середине лета в правовое поле провайдеры перевели только три четверти линий связи. Этому способствовала комплексная работа, которую активно ведут специалисты сетевой компании: направляют претензии и жалобы в адрес телеком-операторов и органов исполнительной власти, проводят разъяснительную работу о негативных последствиях самовольных подвесов, задействуют юридические механизмы для решения спорных ситуаций.

Энергетики твердо намерены продолжать системную работу по защите энергообъектов от несанкционированного использования. Приоритетом остается обеспечение надежного электроснабжения потребителей и безопасности энергообъектов региона.

При этом «Россети Новосибирск» открыты к конструктивному диалогу с провайдерами, готовыми соблюдать правила для размещения ВОЛС на законных основаниях. Чтобы легализовать подвесы линий связи, в компании предусмотрен простой механизм: провайдеры должны оформить заявку, согласовать техническую документацию и заключить договор с сетевой организацией.

Это позволит избежать рисков для электроснабжения жителей и предприятий региона, а также обеспечить сохранность оборудования самих операторов связи.

