Дело о мошенничестве завели на адвоката в Алтайском крае

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

В ноябре 2025 года фигурант дела представлял интересы клиента в суде. По версии следствия, он получил от его супруги часть взятки в 500 тыс. руб., которые должен был якобы передать должностным лицам, чтобы подзащитному избрали более мягкую меру пресечения, а также вынесли положительные решения по уголовному делу.

Общая сумма подношений должна была составить 2,5 млн руб., считают правоохранители. Полученные деньги адвокат намеревался присвоить себе, однако был задержан сотрудниками УФСБ. По данным источников «Ъ-Сибирь», свою вину адвокат признал. Прокуратура региона поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Александра Стрелкова