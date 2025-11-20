Сложились на Италию

В Красноярске начинается заочный суд над гендиректором обанкроченной строительной компании «Реставрация» Николаем Коваленко. По материалам дела, осенью 2018 года, собрав с клиентов стройфирмы 2,2 млрд руб., топ-менеджер уехал с семьей в Италию, оставив обманутых дольщиков без денег и квартир. В январе 2020 года апелляционный суд Флоренции отказал российским властям в его экстрадиции на родину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жертвами СК «Реставрация» стали более 1,5 тыс. дольщиков в Красноярске

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Жертвами СК «Реставрация» стали более 1,5 тыс. дольщиков в Красноярске

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Красноярске сегодня стартует заочный судебный процесс над главой СК «Реставрация», почетным строителем России Николаем Коваленко, проживающим с 2018 года за границей. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в прокуратуре края.

Уголовное дело в отношении Николая Коваленко региональный главк МВД возбудил 8 октября 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, наказание — до десяти лет лишения свободы). Основанием стали многочисленные заявления обманутых клиентов его стройфирмы, которая реализовывала в Красноярске два крупных проекта — жилой комплекс «Эдельвейс Next» и микрорайон «Фестиваль». Дольщики внесли деньги, но так и не въехали в оплаченное ими жилье.

Как рассказали в прокуратуре, по версии следствия, в 2016-2018 годах бизнесмен организовал незаконное привлечение средств дольщиков под видом строительства десяти многоквартирных домов, которые возводились без разрешительных документов. Предложенная фирмой цена квадратного метра жилья была на тот момент значительно ниже рыночной, а покупатели имели возможность оплаты жилья в рассрочку.

«Для придания законности сделкам обвиняемый выдавал покупателям фиктивные документы с недостоверными сведениями о перечислении денежных средств граждан на расчетные счета СК «Реставрация», однако фактически в кассу предприятия они не поступали»,— заявила официальный представитель прокуратуры региона Олеся Климова, добавив, что более 1,5 тыс. дольщиков причинен ущерб в размере 2 млрд 205 млн руб.

Задержать застройщика не удалось. Незадолго до возбуждения дела, 2 октября 2018 года, топ-менеджер с семьей рейсом из Шереметьево улетел в Милан. Как ранее сообщали в полиции, через адвоката силовики предложили застройщику добровольно явиться к следователю, но безуспешно. По ходатайству правоохранителей суд вынес решение о заочном аресте Николая Коваленко, после чего бизнесмена объявили в международный розыск.

В апреле 2019 года предпринимателя задержали в городе Лукка провинции Тоскана по ордеру российского бюро Интерпола. Местом домашнего ареста бизнесмена была определена принадлежащая семье Коваленко двухэтажная вилла в курортном городке Форте-дей-Марми на берегу Лигурийского моря. В последующем бизнесмена отпустили под подписку о невыезде из муниципалитета Форте-дей-Марми. В январе 2020 года апелляционный суд Флоренции отклонил экстрадиционный запрос Генпрокуратуры РФ, мотивируя решение тем, что по состоянию здоровья Николай Коваленко не может содержаться под стражей.

По сведениям прокуратуры, на имущество бизнесмена и его родных стоимостью 370 млн руб. был наложен обеспечительный арест.

В опись арестованного попали крупная сумма в рублях и валюте, жилой дом, упомянутая вилла в Италии, несколько земельных участков и нежилых помещений, автомобили Lincoln, Mercedes-Benz, Range Rover и др.

Пока шло расследование, сначала СК «Реставрация», а затем и ее владелец Николай Коваленко были признаны банкротами. Ущерб обманутым дольщикам был возмещен за счет средств ППК «Фонд развития территорий». В октябре 2025 года красноярская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в суд.

Константин Воронов