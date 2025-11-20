В Госдуме отклонили предложение Курултая Башкирии о работе студентов тренерами

Комитет по науке и высшему образованию Госдумы отклонил законопроект Курултая Башкирии, предлагающий разрешить студентам работать тренерами после первого курса, сообщает «РБК Уфа».

Заместитель председателя комитета Владимир Кононов отметил, что студенты после первого курса недостаточно подготовлены для педагогической деятельности.

Законопроект поступил в Госдуму в конце июня. В настоящее время студенты профильных специальностей могут работать тренерами после двух лет обучения и успешной аттестации. В парламенте Башкирии надеялись, что изменения помогут решить дефицит кадров в спортшколах.

Олег Вахитов