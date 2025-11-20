Противники мигрантов в ЮАР не пускают иностранцев в клиники

Члены южноафриканской антииммигрантской группировки «Операция Дудула» (в переводе — «Избавиться силой»), одетые в форму военного образца, блокируют вход в общественную клинику Дипслут в Йоханнесбурге. Они требуют от пациентов предъявлять документы, чтобы помешать иностранцам получать медпомощь, сообщает Associated Press. Больным, в том числе беременным и матерям с детьми, отказывают в приеме и заставляют обращаться в частные платные больницы. То же происходит и в других государственных клиниках самой густонаселенной провинции Гаутенге.

«В ходе наших операций мы говорим: ставьте южноафриканцев на первое место. Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что приток иностранцев слишком велик, а лекарств не хватает», — приводит агентство слова лидера «Операции Дудула» Толакеле Нкваньяны.

У «Операции Дудула» есть региональные лидеры, она участвует в пресс-конференциях и дебатах, грозит создать политическую организацию. Одним из главных тезисов группы является тот, что мигранты забирают у местных работу при уровне безработицы свыше 31%. В тактику входит закрытие принадлежащих иностранцам магазинов и недопущение детей иностранцев в государственные школы. Верховный суд Йоханнесбурга обязал организацию прекратить преследование мигрантов. В организации намерены оспорить это решение.

ЮАР привлекает мигрантов из соседних Зимбабве, Мозамбика и Лесото, а также из Нигерии и Эфиопии. По данным 2022 года их число не превышало 4% от населения.

Эрнест Филипповский