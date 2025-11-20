Глава Пулково сообщил о «взломе» IT-систем простаивавшей иностранной техники

В Пулково «взломали» IT-системы ранее бездействующей иностранной техники, которую применяют для обслуживания аэродромов. Об этом сообщил Леонид Сергеев, гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы», которая управляет аэропортом. По его словам, специалисты таким образом «оживляли» самоходные трапы и машины для обработки самолетов от обледенения.

«Сейчас все доломали, и сейчас все работает очень хорошо... Как ни странно, но подправленные "мозги" с русским характером лучше работают зимой»,— рассказал он в интервью РБК.

Господин Сергеев отметил, что европейскую технику при необходимости можно доставить «окольными путями», но, по его словам, она подорожала примерно на 40%. На рынке появились китайские аналоги, которые сильно отличаются друг от друга по качеству. «Например, автобусы "Ксинфо". Они делают отличные трапы и много чего еще, но автобусы пришлось доводить до ума. После разговора с консулом нам прислали специалиста, и они стали лучше. Но есть варианты и повыше уровнем — например, "Ютонги"»,— сообщил глава компании.

В аэропорту почти полностью заменили иностранное IT-оборудование отечественными решениями, добавил господин Сергеев. Помимо этого, в России создали собственную деайсинговую машину, которая обрабатывает самолеты от обледенения. «Мы участвовали в разработке и доводке модели. То же самое — со снегоуборочной техникой. В мире аэропортов немного, производителей — единицы, это почти монополия. Сейчас в России эту нишу активно закрывают»,— сказал он.