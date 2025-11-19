Axios: США готовы признать Крым и Донбасс российскими

Новый план урегулирования конфликта на Украине, разрабатываемый США, предусматривает признание Донбасса и Крыма российскими территориями, сообщил Axios со ссылкой на американского чиновника, который знаком с ситуацией.

По словам источника издания, американская сторона и «другие страны» признают Крым и Донбасс законной российской территорией. От Украины признание требоваться не будет. В ответ США гарантируют Украине безопасность от «российской агрессии».

Украина должна будет вывести войска из Донбасса, и вне зависимости от российского контроля территория будет считаться демилитаризованной зоной, заявил чиновник. Он добавил, что Россия тоже не сможет размещать там свои вооруженные силы.

Украинский чиновник рассказал изданию, что план включает в себя ограничения на численность армии и дальнобойное оружие Украины взамен на американские гарантии безопасности. Он также отметил, что план США предусматривает территориальные уступки Украины на Донбассе.

Американский чиновник заявил, что администрация Белого дома считает заключение данной сделки выгодной для украинской стороны. По его словам, Украина с большей вероятностью потеряет эти территории, если конфликт продолжится.

Сегодня издание Politico сообщило, что США разрабатывают «рамочное соглашение» о прекращении конфликта на Украине, которое может быть согласовано уже на этой неделе. Financial Times утверждает, что план был передан Стивом Уиткоффом на встрече с Рустемом Умеровым. Официальные лица в Киеве заявили FT, что план почти полностью соответствует максималистским требованиям Кремля и без серьезных изменений неприемлем для Украины.