В Астрахани суд обязал РЖД добиться снижения шума от железной дороги

Надзорное ведомство в суде отстояло право жителей Астрахани на благоприятную среду проживания. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

В ходе проверки Астраханская транспортная прокуратура выяснила, что в жилых домах по ул. Генерала Герасименко уровень звука от движения поездов превышал допустимое значение, особенно ночью. Надзорное ведомство попросило Кировский районный суд Астрахани обязать ОАО «РЖД» снизить шумовое воздействие на среду обитания граждан. Там требование не удовлетворили.

В связи с этим прокуратура обратилась в Астраханский областной суд, который встал на сторону граждан. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного акта.

Павел Фролов