Песков: разговор Путина и Трампа можно организовать моментально при необходимости

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно организовать моментально, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако, отметил он, к саммиту двух стран необходимо подготовиться.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Но сейчас пока еще не проделана та самая работа, которая должна предшествовать саммиту»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос журналистов о продолжении контактов России и США на высшем уровне.

В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп созванивались 16 октября. Тогда главы государств договорились встретиться в Будапеште. Американский президент позднее отменил саммит. Он объяснил свое решение тем, что Россия не готова договариваться о мире на Украине. Позднее Минфин США ввел очередные санкции против РФ. Владимир Путин утверждал, что его американский коллега скорее говорит о переносе саммита в Будапеште, а не его отмене.