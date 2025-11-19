Под Астраханью вырастили первый имбирь, планируется расширение посевных площадей

В Красноярском районе Астраханской области аграрии КФХ «Волжанка» начали собирать первый урожай имбиря. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Светлов по итогам визита.

Он отметил, что партия имбиря была пробной, так как это растение не характерно для региона. Тем не менее, культура успешно адаптировалась к местному климату. Фермеры пробовали разные методы выращивания, чтобы найти наиболее эффективный.

В ходе визита обсуждались планы по расширению посевных площадей и улучшению качества продукции. Сергей Светлов подчеркнул, что такие проекты способствуют развитию округа и укрепляют продовольственную независимость региона.

Нина Шевченко