Эксперты АРСПП обнародовали стоимость жизни в Астрахани

Эксперты «Астраханского союза промышленников и предпринимателей» (АРСПП) проанализировали стоимость товаров и услуг в Астрахани на 2025 год. По их данным, цены остаются стабильными.

Аренда однокомнатной квартиры в Астрахани варьируется от 10 тыс. до 13 тыс. руб. в месяц. Коммунальные услуги стоят от 3 тыс. до 5,5 тыс. руб., но зимой могут вырасти до 7 тыс. руб. Проезд в общественном транспорте стоит 30-45 руб., а месячный абонемент на неограниченное количество поездок — 1 740 руб. Расходы на связь и интернет составляют от 250 до 850 руб. в месяц.

Цены на продукты, по данным АРСПП, также остаются доступными. Хлеб стоит от 70 до 90 руб. за буханку, молоко — от 80 до 120 руб. за литр, а картофель — от 40 до 80 руб. за килограмм. Мясная продукция начинается от 600 руб. за килограмм.

Нина Шевченко