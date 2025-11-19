Астраханский минсельхоз предоставит аграриям гранты до 65 млн рублей

Минсельхоз Астраханской области начало прием заявок на агрогранты. Программа направлена на развитие семейных ферм и улучшение материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов. Заявки принимаются до 7 декабря 2025 года через систему «Электронный бюджет».

На развитие кооперативов выделено 10 млн руб., а на поддержку семейных ферм — 65 млн руб. Для семейных ферм предусмотрено софинансирование не менее 40%, а максимальная сумма субсидии составляет 30 млн руб. на одного победителя.

Подведение итогов конкурса запланировано на середину декабря, после чего в течение трех дней будут заключены соглашения. Гранты направлены на развитие агропромышленного комплекса и улучшение инфраструктуры кооперативных объединений.

Нина Шевченко