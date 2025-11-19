Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя «ЗИЛа» под Саратовом

В Новобурасском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель грузовой машины. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла в 15:00 сегодня, 19 ноября, вблизи села Ириновка. Там водитель «ЗИЛа» съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП находившийся за рулем этого транспортного средства мужчина 1975 года рождения погиб. Согласно предварительным сведениям, ему стало плохо. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов