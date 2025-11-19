«Салават Юлаев» в гостях проиграл «Сочи»

«Салават Юлаев» в гостевом матче проиграл клубу «Сочи» со счетом 1:2. Игра проходила в дворце спорта «Большой» при 4,7 тыс. зрителей.

На второй минуте первого периода забил сочинский нападающий Тимур Хафизов (ассистенты — Кэмерон Ли и Уильям Биттен). На 12-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо с передач Шелдона Ремпала и Джека Родуолда сравнял счет.

Во втором периоде команды не забивали.

Решающую шайбу за шесть минут до конца третьего периода забросил хоккеист «Сочи» Макс Эллис с передач Тимура Хафизова и Николая Полякова.

За две минуты до конца игры «юлаевцы» заменили вратаря на шестого полевого игрока, но отыграться не сумели, 1:2.

21 ноября «Салават Юлаев» сыграет в Астане с местным «Барысом».

Идэль Гумеров