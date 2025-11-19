Дагестан и иранская провинция Гилян договорились о сотрудничестве
Представители Дагестана и иранской провинции Гилян договорились о расширении торгово-экономических связей между регионами. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В сообщении уточняется, что Гилян и Дагестан являются ключевыми логистическими узлами международного транспортного коридора «Север — Юг». Территории объединяет каспийское побережье, портовая и авиационная инфраструктура.
Губернатор Хагшенас выразил большой интерес к Дагестану, подчеркнув связи между жителями регионов.
«Хочу отметить важную деталь между востоком и югом — это любовь и взаимоуважение. Мы, восточные люди, от всего сердца привязаны друг к другу, нас связывают душевные узы», — сказал иранский чиновник.
Он добавил, что республика вызвала у него большой интерес: «Я никогда раньше не знал, что ваша республика такая красивая. Я уверен, что наши отношения будут устойчивыми».
Представители дагестанской делегации в рамках рабочей поездки пригласили иранских коллег с ответным визитом.