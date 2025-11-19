Прокуратура добилась восстановления прав астраханского участника СВО

В Астраханской области благодаря принятым прокуратурой мерам восстановлены права участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура ЗАТО г. Знаменск выяснила, что участник СВО прибыл в воинскую часть для прохождения военной службы в августе 2022 года. В прошлом году в связи с полученным ранением ему потребовалось длительное лечение. В этом году военнослужащий узнал, что в Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния на основании выданной командиром войсковой части справки внесена информация о его смерти в зоне боевых действий.

По итогам проверки прокуратура попросила Буйнакский районный суд Республики Дагестан аннулировать свидетельство о смерти военнослужащего. Требования удовлетворены, документ аннулирован.

Павел Фролов