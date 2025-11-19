«Молот» уступил «Зауралью»

Хоккеистам «Молота» вновь не удалось одержать победу на выезде. На этот раз подопечные Альберта Мальгина уступили в Кургане местному ХК «Зауралье» 2:3. Хозяева льда в первом периоде забросили три шайбы. Затем пермяки сумели отыграть два гола. Отличались защитники Ярослав Лабуткин и Алексей Кожевников.

«Мы отдали достаточно много эмоций в прошлой игре. Возможно, этого не хватило нам для быстрого восстановления, потому что первый период мы отдали. Были медленными по голове, хотя по движению все нормально. Но в принятии решений у нас была медленность. Поэтому, заработали ненужные удаления, пропустили два гола в меньшинстве», - прокомментировал игру главный тренер ХК «Молот» Альберт Мальгин.

Завершает «Молот» выезд матчем в Омске 21 ноября игрой против «Омских Крыльев».