В Черноземье 21 ноября ожидается потепление, от +6°C до +12°C

В пятницу, 21 ноября, жителей Черноземья ожидает теплая, дождливая и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от +6°C до +12°C. Об этом сообщили в «Яндекс Погоде».

В Белгороде температура поднимется до +7°C – +12°C. В течение дня будет тепло и дождливо. Ветер южный, до 9 м/с.

В Воронеже также ожидается потепление: температура составит от +4°C до +10°C, а скорость ветра — до 10 м/с. На протяжении всего дня ожидается дождь, погода будет пасмурная и теплая.

В Курске днем температура воздуха составит +6°C, вечером поднимется до +9°C, а ночью — до +11°C. Утром может быть пасмурно, а к полудню — дождливо. Ветер до 10 м/с.

В Липецке будет холодная, пасмурная и дождливая погода. Температура утром составит +2°С, днем поднимется до +5°С, к вечеру — +8°С. Южный и юго-восточный ветер с порывами до 10 м/с.

В Орле в течение дня будет облачно. Утром температура опустится до +2°С, днем поднимется до +4°С и продержится на таком уровне до вечера. Ветер — до 10 м/с

В Тамбове ожидается холодная, пасмурная и дождливая погода. Утром температура составит +3°С, днем поднимется до +6°С, а к вечеру — до +8°С. Ветер с порывами до 9 м/с.