Ни шатко, ни алко

Депутаты заксобрания Нижегородской области предложили уточнить понятие «ресторан», «бар» и «кафе» в федеральном законодательстве и обязать предпринимателей указывать тип заведения при оформлении лицензии на торговлю алкоголем. Под рестораны маскируются кафе, бары и магазины, обходя региональный запрет продавать спиртное по ночам, а торговцев пивом и другими слабоалкогольными напитками часто невозможно найти и контролировать. Также муниципалитетам следует вернуть право надзирать за продавцами, полагают депутаты.

Госдуму просят законодательно объяснить отличие ресторана от «разливайки»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По мнению депутатов, инициатива поможет в борьбе с нелегальной торговлей. В то же время часть из них уверены, что общепит достаточно урегулирован, а усиление контроля может дать обратный эффект.

Комитет заксобрания Нижегородской области по экономике подготовил и утвердил проект обращения к спикеру Госдумы Вячеславу Володину о регулировании розничной продажи алкоголя в заведениях общепита. В частности, депутаты предложили конкретизировать в федеральном законодательстве понятие ресторанов: под них маскируются бары и кафе, которым запрещено торговать спиртным с 23:00 до 09:00 на площади менее 50 кв. м в многоквартирных домах.

Отличить рестораны от других заведений и ограничить их работу юридически невозможно, отмечается в обращения (есть у «Ъ»). Понятие «ресторан» содержит лишь ГОСТ 30389-2013, который арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в 2014 году признал актом, не содержащим лицензионные требования. Сейчас рестораторы не обязаны идентифицировать тип заведения, им достаточно уведомить Роспотребнадзор о начале работы. Это ведет к круглосуточной торговле алкоголем в общепите. Предпринимателей необходимо обязать указывать конкретный тип заведения, уверены авторы обращения.

Другой проблемой депутаты назвали ограничения контроля продавцов пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Сегодня их можно проверить только при наличии достоверных сведений об угрозе здоровью потребителей их продукции, однако регионы необходимо наделить правом на внеплановые проверки, полагают депутаты. Подобные торговые точки не подпадают под учет госконтроля, они быстро открываются, работают и оперативно сворачивают деятельность. Проверки в отношении них нерезультативны: найти предпринимателя по месту регистрации часто невозможно. «Проверки показали, что на одном торговом месте зарегистрированы десятки юридических лиц, продающих алкоголь. Проверяющим предъявляют огромное количество документов, в которых приходится подолгу разбираться»,— отметил председатель комитета Игорь Норенков. Предпринимателей необходимо обязать предоставлять информацию о начале торговли слабоалкогольной продукцией без лицензии, полагает господин Норенков.

Также депутаты просят вернуть МСУ полномочия контролировать розничную торговлю спиртным, которых они лишились в 2021 году. Только региональные власти вправе возбуждать административные производства без проверок и информации от полиции и надзорных органов о нарушениях, отметили в прокуратуре Нижегородской области.

Сейчас этим занимается отдел минпромторга, в котором работают шесть человек, они физически не могут проверить 8 тыс. торговых объектов, действующих в регионе, а внеплановые проверки приходится долго согласовывать с прокуратурой.

Муниципальные чиновники лучше информированы о нелегальной торговле и быстрее реагируют на жалобы, говорится в обращении.

Впрочем, инициатива по поводу лицензий не связана с борьбой с нелегальной торговлей алкоголем, отметила замминистра промышленности Елена Омельяненко: «У людей, получающих лицензию на продажу алкоголя, нет понимания, к какой сфере они относятся». Ее поддержал депутат Дмитрий Краснов: «Мы боремся с легальными торговцами, а с нелегальными ничего не делаем». Его коллега Дмитрий Малухин назвал проект обращения ерундой, предупредив, что дополнительное регулирование легальных предпринимателей повлечет «катастрофический рост» подпольного производства и продажи спиртного.

«У нас целые деревни наперегонки производят самогонку и чуть ли не конкурсы устраивают с дегустацией. Это приводит к потере акцизов и росту объемов торговли несертифицированной продукцией»,— напомнил господин Малухин.

Депутат добавил, что 2026 год будет сложным для экономики Нижегородской области, бизнес теряет прибыль, и ему нечем платить налоги. «К нелегальному алкоголю это никакого отношения не имеет. Здесь про колеса, а вы — про насосы»,— возмутился он.

Депутат Антон Ананьин призвал коллег бороться с пропагандой алкоголя. Он рассказал сразу о четырех «разливайках», алкомаркете и пивной вокруг одной из школ Сормовского района Нижнего Новгорода: «Запрещать алкоголь нельзя, магазины у дома должны быть, однако сегодня в алкомаркетах он занимает 80% полки. В ассортименте магазинов алкоголь должен занимать не более 20%».

Запрещать легальную торговлю дополнительным регулированием нельзя, согласился член областной общественной палаты Андрей Колин: «Нужно не запрещать, а обеспечить граждан легальной продукцией, которая не несет вреда здоровью».

Господин Норенков напомнил, что нелегальный бизнес давно «умело маскируется под легальный». Заксобрание Нижегородской области рассмотрит проект обращения на следующей неделе.

Роман Рыскаль