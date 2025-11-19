Прошлое Балахны иногда возвращается

Нижегородская полиция начала расследование по факту мошеннического отчуждения имущества МП «Балахнинское ПАП» (база муниципального автобусного парка) в 2013–2018 годах. Сделки по приватизации автопредприятия в 2017 году поставила под сомнение Балахнинская городская прокуратура. Ее представление о незаконности продажи основного имущества муниципального перевозчика не возымело действия на администрацию района. Она продала и автостанцию Балахны, которую инвесторы реконструировали в торговый центр. За это потом были осуждены депутаты братья Глушковы и предприниматель Владимир Прядилов. Отсидев срок за свои инвестиции, лишившись конфискованного ТЦ и получив от Балахны новое взыскание на 39 млн ущерба, коммерсант добивается деприватизации всего имущественного комплекса Балахнинского ПАП.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», следственная часть областного управления МВД изъяла из полиции Балахны старые материалы по приватизации имущества автобазы муниципального предприятия «Балахнинское ПАП» на улице Челюскинцев. Начато новое расследование по факту крупного мошенничества в период 2013–2018 годов. Заявителем по этому уголовному делу стал предприниматель Владимир Прядилов, который ранее был осужден за реконструкцию автостанции Балахны.

За этот же инвестконтракт получили реальные сроки и бывший глава МСУ Балахнинского района Александр Глушков вместе с братом, местным депутатом Владимиром Глушковым. Они выкупили у муниципалитета долю в объекте МП «Балахнинское ПАП» и построили рядом с автостанцией на ее земельном участке торговый центр, взяв в соинвесторы Владимира Прядилова и Ольгу Ефремову, которой удалось избежать наказания за мошенничество.

В Следственном комитете эту реконструкцию расценили как организованное мошенничество, в результате которого Балахна лишилась автостанции, а жители города утратили право на нормальное транспортное обслуживание.

Опираясь на приговоры Глушковым и Прядилову, прокуратура затем конфисковала торговый центр в госсобственность. Здание ТЦ впоследствии передали Балахнинскому округу, а его администрация за этот же преступный инвестконтракт солидарно взыскала 36 млн руб. с Владимира Прядилова, Ольги Ефремовой и отбывающих сроки братьев Глушковых.

Освободившийся предприниматель пытается доказать, что сделки балахнинской администрации, с 2013 года продававшей объекты муниципального автопарка, были изначально незаконны. В арбитражном суде он оспаривает инвестконтракт на реконструкцию автостанции Балахны, пытаясь доказать его недействительность. Истец ссылается на нормы 161-ФЗ о государственных и муниципальных предприятиях, которые разрешают МУПам продавать только то имущество, которое не лишает предприятие возможности вести уставную деятельность. Сделки с основными производственными активами федеральный закон определил как ничтожные.

Отметим, еще в 2017 году Балахнинская городская прокуратура, проверив поступившую из ФСБ информацию, пришла к выводу, что муниципалитет был не вправе отчуждать объекты автобазы и автостанцию. В марте 2017 года тогдашнему главе МСУ Балахнинского района Павлу Коженкову было выдано предписание об устранении нарушений законодательства о муниципальной собственности.

В 2019 году Павел Коженков получил условный срок за превышение полномочий с продажей автостанции Балахны, но сделки с бывшим имуществом МП никто в администрации расторгать не стал.

Сейчас прокуратура Нижегородской области вошла в арбитражный процесс по отмене старого инвестконтракта на реконструкцию автостанции. К материалам спора приобщено старое прокурорское представление из Балахны. Администрация Балахнинского округа судебный иск Владимира Прядилова о недействительности инвестконтракта не признает. Представители братьев Глушковых и Ольги Ефремовой с ним согласились.

Что касается уголовного расследования по продаже автобазы, Владимир Прядилов рассказал «Ъ-Приволжье», что сначала ее продали юристу администрации, который затем сдал объекты в аренду продавшему их Балахнинскому ПАП.

В Балахнинской администрации сообщили, что им пока ничего неизвестно об уголовном деле относительно бывшего имущества муниципального автопарка. Впрочем, по словам чиновников, если действительно будет доказана незаконность его приватизации, то у нынешних собственников могут конфисковать бывшую автобазу МП на улице Челюскинцев. Ею сейчас владеет частный перевозчик, также там открыт дискаунтер «Светофор» и другие торговые заведения.

Роман Кряжев