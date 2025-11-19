В Волгограде возбудили дело по факту ДТП с погибшим в Советском районе

Следователь отдела полиции Советского района Волгограда возбудил в отношении водителя автомобиля «Форд» уголовное дело по факту ДТП с погибшим пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 16:30 накануне, 18 ноября, на 32-м км автодороги «Волгоград — Новый Рогачик» в сторону поселка Водный. Участниками происшествия стали автомобили «Форд Фьюжн» и «Дэу Нексия».

После столкновения «Форд» опрокинулся с выездом в кювет. В результате аварии в медучреждение увезли пассажира этой машины, который впоследствии скончался. Водитель «Форда» задержан, иномарка изъята и помещена на специализированную стоянку.

Павел Фролов