На заседании Градсовета Петербурга показали проект редевелопмента Центральной ТЭЦ

На заседании Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга в среду, 19 ноября, компания-заказчик «ТГК-1» представила проект редевелопмента территории Центральной ТЭЦ на Новгородской улице.

Концепция предполагает создание многофункционального комплекса с сохранением исторических зданий электростанции. В отреставрированных корпусах разместятся Центр танца Дианы Вишневой площадью 8,4 тыс. кв. м, трансформируемый зал на 400 зрителей и спортивно-реабилитационный центр. Новое строительство включает офисно-гостиничный корпус общей площадью 82,9 тыс. кв. м.

Архитектурные решения вызвали критические замечания. Члены совета отметили диссонанс между зданием в историческом стиле на Синопской набережной и современной архитектурой внутри квартала. Представитель заказчика — «ТГК-1» — подчеркнул, что проект готов к реализации, и существенные изменения могут отложить его на неопределенный срок.

Проект уже получил положительное заключение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Артемий Чулков