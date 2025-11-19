В Пензенской области суд постановил вернуть государству участок 38 га с прудом

В Пензенской области суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть в собственность государства земельный участок площадью свыше 38 га с прудом. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что администрация Неверкинского района незаконно сформировала и передала в долгосрочную аренду землю площадью более 38 га. На территории находится пруд, образованный на ручье Сухой Карабулак — левом притоке реки Елань-Кадада.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд истребовать земельный участок с водным объектом из незаконного владения. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов