Мэрия Ярославля отказала в строительстве высоток на Среднем поселке

Мэрия Ярославля отказала собственнику трех участков на Среднем поселке в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земли «высотная застройка». Постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сейчас три земельных участка в районе Теплового переулка, 17, имеют вид разрешенного использования — среднеэтажная застройка.

Мэрия отказала в застройке участков высотками из-за отсутствия документации по планировке территории, которая обосновывала бы влияние строительства на устойчивое развитие территории, в том числе в части обеспечения населения соцобъектами. Постановление вступило в силу в день его подписания.

Алла Чижова

