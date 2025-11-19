Петербуржец поджег дверь соседей на Выборгском шоссе после бытового конфликта

Неизвестный 18 ноября поджег мусор и тряпки под дверью одной из квартир дома 17-3 по Выборгскому шоссе, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Возгорание было быстро ликвидировано сотрудниками МЧС, никто не пострадал.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место полицейские по горячим следам задержали в соседней квартире 35-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он совершил поджог на почве бытового конфликта.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Маркелов