Волейболисты «Новы» уступили «Динамо» на тай-брейке в матче Суперлиги

В среду, 19 ноября, в матче чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги «Нова» из Новокуйбышевска принимала московское «Динамо». Игра проходила в Тольятти и завершилась со счетом 2:3 (32:30, 18:25, 16:25, 25:23, 13:15) в пользу гостей.

Фото: Пресс-служба ВК Локомотив-Новосибирск

Коллектив из Новокуйбышевска занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 14 очков в восьми матчах. «Динамо» с 17 баллами находится на четвертой позиции.

Андрей Сазонов