Устойчивые компоненты инфляции растут

Хотя годовая инфляция в октябре 2025 года снизилась до минимума с февраля 2024 года (7,71%), показатели устойчивой инфляции ухудшились. Месячный прирост цен с исключением сезонности ускорился в пересчете на год (с. к. г., сокращение ЦБ) до 7,1% (в сентябре — 6,6%), а рост устойчивых компонентов инфляции остался в диапазоне 4–6% с. к. г., превысив целевой уровень. Ускорение коснулось широкого набора товаров и услуг, включая продукты, одежду, обувь, автомобили, бытовые и медицинские услуги. Базовый ИПЦ вырос до 5% с. к. г. против 4,6% месяцем ранее. ЦБ отмечает, что инфляция без наиболее волатильных компонентов также ускорилась — до 5,1% с. к. г., оставаясь выше среднего уровня третьего квартала.

Согласно ноябрьской публикации, индекс бизнес-климата вырос с 2,3 до 3,4 пункта (максимум с апреля, показатель отражает положение дел в сентябре—октябре) — за счет улучшения оценок текущего спроса и ожиданий выпуска и спроса в четвертом квартале. Индекс текущего выпуска снизился с минус 4,4 до минус 5,3 пункта, что может указывать на слабую динамику производства в начале четвертого квартала, но ожидания роста цен увеличились с 19,4 до 23,2 (баланс ответов), достигнув максимума с декабря 2024 года. Ожидаемый рост цен в четвертом квартале повысился с 4,2% до 6,3% в годовом выражении — это максимум с января и в том числе связано с повышением налогов в 2026 году.

«В таких условиях компании могли более оптимистично оценить и ценовые тренды, полагая, что улучшение спроса позволит переложить издержки и будущие налоги в цены. Насколько эти планы реализуются, покажет время и данные по ценам производителей»,— говорит Дмитрий Полевой из УК «Астра». Егор Сусин из Газпромбанка тоже не уверен, что ожидания компаний в отношении роста спроса реальны. Темпы роста цен производителей, по данным Росстата, в октябре продолжили снижаться. Как отмечают аналитики ЦМАКП, причина — сочетание снижения долларовых цен на экспортируемое сырье и укрепления рубля.

По оценке господина Полевого, в текущих условиях ЦБ может сохранить осторожный подход к денежно-кредитной политике в декабре, выбирая между сохранением ставки и снижением на 50 б. п. Сам он ожидает ее снижения до 16%, но ключевым фактором останутся данные об инфляции и потребительской активности. Росстат оценил рост ИПЦ с 11 по 17 ноября на 0,11% — близко к минимуму для этой недели (0,9% в 2019 году), отмечает Telegram-канал «Твердые цифры».

Артем Чугунов