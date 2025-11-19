Астраханец попал под следствие за демонстрацию экстремистской организации

Следствие возбудило в отношении 24-летнего жителя Астрахани уголовное дело о публичном демонстрировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант опубликовал в соцсети видео, направленное на демонстрацию экстремистской организации, которая по решению Верховного суда РФ от 2020 года признана экстремистской и запрещена в стране. До этого в отношении молодого человека применялось административное наказание за пропаганду экстремистской организации.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

Павел Фролов