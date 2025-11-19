Три человека погибли в ДТП на трассе в Ульяновской области

В среду в 17:40 на 785-м км автодороги М-5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области в столкновении легкового автомобиля Hyundai Creta с грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом Bonum погибли три человека, сообщило УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ГАИ, водитель не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с полуприцепом.

В результате ДТП водитель (1944 года рождения) и две пассажирки (1966 и 1968 года рождения) скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Еще трое пассажиров Hyundai Creta доставлены в больницу.

В связи с ДТП проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения проводит прокуратура.

В полиции отмечают, что пока не установлено, что могло стать причиной столкновения. Не исключено, что повлияли и погодные условия. В среду с утра температура в районе ДТП была около плюс 10 градусов, к 18 час. она понизилась до плюс двух градусов, пошел снег.

Андрей Васильев, Ульяновск