Следствие начало проверку после гибели человека на пожаре в Сердобске

Следствие приступило к проверке по факту гибели 41-летнего мужчины на пожаре в Сердобске Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар произошел сегодня, 19 ноября, в квартире дома по улице Шишковка. Специалисты потушили огонь и обнаружили в жилище тело мужчины со следами термического воздействия.

Предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Как только проверка завершится, следствие примет процессуальное решение. Согласно предварительным сведениям, огонь мог возникнуть из-за неисправности электросети или электрооборудования.

Павел Фролов