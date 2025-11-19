FT: план США предполагает сокращение армии Украины вдвое

Мирный план США по Украине предполагает сокращение ВСУ вдвое, сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X. На начало 2025 года, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, численность ВСУ составляла 880 тыс. человек.

Журналист FT сделал свой пост спустя некоторое время после того, как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило первые детали мирного плана США, но в очень общих формулировках: отказ от территорий, некоторых видов оружия, сокращение армии.

Что касается территории, то, по данным Кристофера Миллера, речь идет о Донбассе — Донецкой и Луганской областей. В сентябре 2022 года Россия присоединила эти территории в виде Донецкой и Луганской народных республик. Помимо них — Запорожскую и Херсонскую области.

Reuters сообщило, что американская сторона сигнализировала президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости принять основные пункты предложенного плана. По словам Кристофера Миллера, свои предложения американская сторона передала через секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который на днях был в США. При этом, отмечает журналист, господин Зеленский этими предложениями недоволен.

О возобновлении переговоров написали Axios, CNN, Politico, Reuters. По данным CNN, администрация президента США Дональда Трампа считает, что Кремль продемонстрировал готовность к мирному соглашению по Украине. В октябре в США с рабочим визитом был спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. По данным Politico, рамочное соглашение по урегулированию конфликта может быть согласовано до конца этой недели — до 23 ноября.