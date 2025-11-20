Гвардейская статистика

Президент Владимир Путин 19 ноября присвоил почетное наименование «гвардейский» 255-му мотострелковому полку. Он входит в состав 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая участвует в спецоперации в составе группировки войск «Центр».

Полк стал 144-м воинским формированием, получившим звание гвардейского с начала СВО в феврале 2022 года. Хронология присвоений, хоть и с небольшим опозданием, в основном отражает динамику военных действий (см. график). Например, в марте и апреле 2023 года, когда гвардейскими стали 12 подразделений, были в разгаре тяжелые бои за Артемовск (Бахмут), период с июня по сентябрь того же года (22 новых присвоения) совпал с украинским контрнаступлением на запорожском и южнодонецком направлениях. Январь 2024-го (8 новых гвардейских частей) связан с завершением боев за Авдеевку, а весной 2025 года (14 присвоений) вновь активизировались наступательные операции под Красноармейском (Покровском).

Наибольшее количество гвардейских званий получили мотострелковые соединения — 20 полков и 10 отдельных бригад. Далее следуют артиллерийские формирования — 10 бригад и 4 полка. А третье место зенитно-ракетных частей (11) соответствует возросшей роли ПВО в борьбе с беспилотниками. В целом же в числе новых гвардейцев доминируют наземные формирования, что отражает их ключевую роль в наступательных операциях.

Гвардейские части впервые появились в России при Петре I как элитные полки, предназначенные для личной охраны монарха, и со временем стали самым подготовленным ядром регулярной армии. В СССР понятие «гвардия» возродилось в начале Великой Отечественной войны, после боев под Ельней в июле 1941 года. Тогда оно стало обозначать соединения, особо отличившиеся в боях, и утратило сословный смысл. Всего в 1941–1945 годах его получили более 4,5 тыс. подразделений.

После войны практика присвоения гвардейского статуса фактически прекратилась, и даже в крупных конфликтах второй половины XX — начала XXI веков — в Афганистане, Чечне, Сирии — новых гвардейских формирований не появлялось. Единственным исключением стала 22-я отдельная бригада спецназа ГРУ, получившая это звание в 2001 году за отличие во второй чеченской кампании. При этом каких-то льгот или особых условий службы для гвардейцев современное законодательство не предусматривает (в годы Великой Отечественной военнослужащие гвардейских частей получали повышенное денежное довольствие).

Дмитрий Сотак