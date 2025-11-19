За брошенный с долгами бизнес спросят строго

19 ноября президиум Верховного суда РФ (ВС) утвердил обзор практики по спорам о субсидиарной ответственности контролирующих лиц недействующей компании. Недействующими признаются юрлица, которые как минимум год не представляли налоговую отчетность и не проводили операций по банковским счетам. Такие организации подлежат исключению из ЕГРЮЛ, то есть ликвидируются налоговиками в административном порядке.

Всего в обзоре 18 пунктов, которые станут ориентиром при рассмотрении исков против руководителей и владельцев «брошенных» компаний, у которых остались долги перед кредиторами. ВС распределил бремя доказывания по таким делам — наличие и размер долга, признаки недействующего юрлица, контроль ответчика над «брошенным» бизнесом доказывает истец. Но если в ходе процесса контролирующее лицо уклоняется от предоставления информации и документов, то презюмируется, что выплатить долг у компании не получилось именно из-за его действий.

Более того, чтобы привлечь контролирующее лицо к субсидиарной ответственности, кредитору не обязательно иметь судебный акт, который бы подтверждал задолженность недействующей компании перед ним. И не всегда для подачи такого иска требуется формальное исключение из госреестра юрлиц — достаточно фактического прекращения деятельности компанией-должником. В то же время если фирму вычеркнули из ЕГРЮЛ, наличие у нее непогашенных долгов не является основанием для восстановления ее в реестре, указал ВС.

Миноритарные участники (акционеры) брошенной компании по умолчанию не считаются ее контролирующими лицами. При этом номинальный владелец или директор такой организации может быть привлечен к субсидиарной ответственности по ее долгам, говорится в обзоре. Срок исковой давности отсчитывается с момента, когда кредитор узнал или должен был узнать о наличии оснований для привлечения к ответственности владельца или руководителя недействующей компании. Ответчики, в свою очередь, вправе указать на пропуск срока истцом. Также ВС допускает начисление и взыскание с контролирующего лица процентов на сумму долга компании перед кредитором.

Ян Назаренко