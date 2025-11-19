Коммуниста Валерия Рашкина лишили доплаты к пенсии

Саратовская областная дума 19 ноября приняла закон, который лишает региональной надбавки к пенсии бывших чиновников и депутатов, имеющих судимость. Также основанием для отмены выплат будет являться прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям. Инициатором закона стала группа депутатов от «Единой России» во главе со спикером Алексеем Антоновым.

Валерий Рашкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валерий Рашкин

Ранее региональных доплат были лишены иностранные агенты, обладатели зарубежного гражданства, а также бывшие чиновники и депутаты, которые потеряли пост по отрицательным мотивам или вследствие приговора за коррупционное преступление. Как сообщал депутат Госдумы Николай Панков, речь идет о суммах от 35 тыс. до 185 тыс. руб. в месяц в зависимости от занимаемой должности. По данным “Ъ”, для экс-депутатов облдумы пенсионная надбавка превышает 80 тыс. руб.

На заседании 19 ноября единороссы пояснили, что инициатива «защищает интересы государства и граждан», поскольку отвечает их «запросам и чаяниям». «Закон суров, но это закон. Многие наши сограждане годами честно трудятся, но не имеют никаких дополнительных гарантий пенсионного обеспечения»,— заявил депутат Роман Чуйченко.

А вот во фракции КПРФ пришли к выводу, что новелла направлена против конкретного экс-депутата — бывшего вице-спикера Саратовской облдумы Валерия Рашкина (работал в региональном парламенте в 1994–1997 годах), который в 2022-м, будучи депутатом Госдумы, получил три года условно за незаконную охоту. Депутат Александр Анидалов предположил, что с известным коммунистом «сводят счеты», поскольку он «активный борец с режимом и "Единой Россией"». «Это закон имени Рашкина»,— резюмировал депутат.

Татьяна Смирнова, Саратов