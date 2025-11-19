ЦИК раздал первые награды за новую цифровую избирательную платформу

Центризбирком (ЦИК) рассчитывает использовать IT-технологии при организации голосования в следственных изоляторах в 2026 году. Об этом заявил 19 ноября зампред ЦИКа Николай Булаев на заседании комиссии, на котором был утвержден отчет о расходовании средств, выделенных на работу специальных участковых избиркомов по проведению голосования в СИЗО. Как следует из отчета, всего на организацию такого голосования в 2025 году было потрачено 2,7 млн руб.

Напомним, что впервые эксперимент с голосованием в следственных изоляторах прошел в 2023 году: тогда в нем участвовали 20 СИЗО, расположенных в Москве и Подмосковье. В 2024 году в Государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы» появился специальный цифровой модуль для взаимодействия уже с 84 СИЗО в 32 регионах. А в этом году в 87 СИЗО в 29 субъектах РФ были организованы 78 специальных участков. Правда, голосовать содержащиеся под стражей могли только за губернаторов тех регионов, в которых они прописаны.

Господин Булаев признался, что проведение голосования в СИЗО остается непростым делом. И если организация голосования заключенных на предстоящих в 2026 году выборах в Госдуму — это традиционная задача, которую до сих пор решали «простыми и достаточно консервативными способами», то с выборами губернаторов и законодательных собраний 39 регионов все будет гораздо сложнее. И эта задача должна решаться с применением IT-технологий, считают в ЦИКе.

Также на заседании 19 ноября ЦИК раздал первые награды за создание и реализацию цифровой платформы ГАС «Выборы 2.0», которая в этом году введена в опытную эксплуатацию. Начальники двух управлений Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИКе Дмитрий Гундин и Андрей Паленов награждены почетным знаком «За заслуги в организации выборов», еще трое сотрудников ФЦИ получили почетные грамоты, а троим объявлена благодарность. Кроме того, сообщил Николай Булаев, в структуре самого ЦИКа появилось новое управление, которое будет курировать вопросы эксплуатации и развития новой цифровой платформы. Предполагается, что оно будет отвечать за координацию работы ФЦИ, занимающегося эксплуатацией системы, и «Ростелекома», где тоже существует подразделение, связанное с эксплуатацией и обслуживанием ГАС «Выборы 2.0».

Анастасия Корня