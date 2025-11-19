Петербургская управляющая компания получила предупреждение за ложь о конкуренте

Санкт-Петербургское УФАС выдало предупреждение управляющей компании (УК) «Бау Комфорт» за распространение недостоверной информации о конкуренте — компании «Охта». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стало письмо, которое ООО «Бау Комфорт» направило потребителям. В документе содержались сведения, подрывающие деловую репутацию УК «Охта». Компания не смогла предоставить доказательства достоверности распространенной информации.

В УФАС усмотрели в действиях «Бау Комфорт» признаки нарушения ст. 14.1 Закона «О защите конкуренции» (недобросовестная конкуренция путем дискредитации). Спорные письма потребовали отозвать до конца ноября 2025 года.

Артемий Чулков