Нидерланды вернули Китаю контроль над Nexperia, производящей чипы для автомобилей и электроники. В Минэкономики королевства заявили, что у ведомства были конструктивные переговоры с Китаем. Месяц назад Нидерланды национализировали Nexperia, производство которого базируется в стране, чтобы обезопасить Европу от потери «технологических знаний и компетенций». В ответ Китай заблокировал экспорт готовой продукции компании.

Банк ВТБ запустил оплату по QR-коду в магазинах Вьетнама. Теперь клиенты банка могут использовать мобильное приложение для оплат в более чем 3 тыс. торговых точек страны. Платежи проходят в рублях и автоматически конвертируются во вьетнамские донги. Лимит на одну операцию составляет от 10 руб. до 350 тыс. руб. Комиссия за такие платежи не взимается. Функция оплаты по QR-коду через приложение ВТБ также доступна в Киргизии, Таджикистане и Турции.

Пользователи смартфонов Samsung обнаружили приложение AppCloud с подозрительной активностью. Как пишет портал PhoneArena, утилита остается на устройствах по умолчанию, не подлежит удалению без потери гарантии и обладает расширенными системными правами. По данным издания, AppCloud разработано израильской компанией IronSource. Особое беспокойство пользователей вызывает объем собираемых данных. Утилита имеет доступ к конфиденциальной биометрической информации, IP-адресу и геолокации, причем без явного подтверждения со стороны пользователя.