Бастрыкин попросил возбудить уголовные дела против шести судей

Глава СКР Александр Бастрыкин попросил разрешение, чтобы возбудить уголовные дела против шести действующих и ушедших в отставку судей. Об этом сообщили на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

На заседаниях ВККС 24-28 ноября рассмотрят вопрос о согласии на возбуждение уголовных дел в отношении председателя Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга в отставке Валерия Тарасова, судьи этого же суда Каринэ Голиковой, судьи Краснослободского районного суда Мордовии Вячеслава Круглова. Большинству из них вменяют взятки (части ст. 290 и 291 УК РФ), господина Круглова обвиняют в вынесении неправосудного приговора (ч. 1 ст. 305 УК РФ).

Также господин Бастрыкин попросил рассмотреть согласие на заключение под стражу председателя Юргамышского районного суда Курганской области в отставке Валерия Козлова. Информацию об этом разместили на сайте сегодня.

До этого в ВККС уже сообщали, что коллегия также рассмотрит возможное возбуждение уголовных дел в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой, судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи Адама Воитлева, мирового судьи судебного участка Нальчикского судебного района Кабардино-Балкарии в отставке Мухамеда Темботова. Их обвиняют во взятках по статьям 290 и 291 УК РФ. Также ВККС рассмотрит возможное прекращение отставки председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.