Видеокарты уходят в премиум

Видеокарты станут дороже из-за вероятного отказа ключевых производителей от бюджетных моделей. Эксперты рынка допускают, что главные игроки — Nvidia и AMD — вместе со своими корпоративными клиентами готовятся поставить на паузу выпуск недорогих решений. Пострадать могут рядовые покупатели графических карт и геймеры. Причина в том, что вендоры чипов переключились на производство комплектующих и модулей для дата-центров и вычислительных мощностей для искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным CNews, стоимость современной оперативной памяти увеличилась вдвое по сравнению с историческими минимумами. По цепочке это приведет и к скачку цен в пользовательском сегменте. Альтернативные решения для геймеров останутся, но бюджетными они уже не будут, считает директор по стратегическому развитию компании «АРБ Про» Роман Копосов: «Практически все производители графических процессоров сейчас сосредоточены на специализированных компаниях дата-центров, которые в первую очередь занимаются искусственным интеллектом. В первую очередь это мощности, которые предоставляют Nvidia и AMD, которые контролируют практически 100% этого рынка.

Действительно, сейчас могут отказаться от доступных карт, которые в первую очередь приобретают геймеры. Там есть рынок, но он несоизмеримо меньше, чем рынок корпоративных вычислений, которые дает искусственный интеллект. Это не первый кризис: во время пандемии был бум криптомайнинга, уже был дефицит, карты были сильно дороже, действительно чувствовалась нехватка, не было предложения. Сейчас тренд более долгосрочный, чем то, что происходило.

Бюджетные GPU в районе $300-400 станут редкостью. Цены на них могут вырасти на 10-20%, даже 30%, а их выбор сократится. Это логичное решение для Nvidia, что они сократят свою линейку и оставят, может быть, одно-два решения для геймеров. Они со своим ограниченным бюджетом могут перейти на альтернативные решения, например, интегрированную графику, которая есть в процессорах Ryzen или Intel Core. Часть спроса от геймеров перейдет в PlayStation и Xbox».

Драйверами роста цен выступают производители чипов оперативной памяти, но рынок без комплектующих не останется, объясняет руководитель направления по закупкам компании «Ситилинк» Александр Ализар: «Так как производители бюджетных видеокарт используют оперативную память Samsung и Hynix, а они повышают стоимость, это затронет всех. Таким образом, подорожание будет и в бюджетных картах, и в других ценовых сегментах. Ориентировочно подорожание ждем в декабре. Думаю, что любой спрос всегда можно отрегулировать ценой. Если сам производитель будет понимать, что у него не хватает чипов либо оперативной памяти, он просто будет делать их дороже».

Аналитики рынка считают, что ведущим производителям выгоднее продавать пользователям только дорогие видеокарты. Пока полного исчезновения недорогих графических процессоров рынок не заметил, но рост стоимости есть, объясняет руководитель отдела комплектующих группы компаний X-Com Андрей Бирюков. По его словам, судить о том, уйдут ли бюджетные модели, можно будет в начале весны: «У них есть определенные запасы, но сейчас в индустрии видеокарт производители откровенно говорят, что они зарабатывают на очень дорогих решениях. Средний и нижайший диапазоны производителям делать неинтересно, невыгодно.

Сейчас истерия на рынке с подорожанием чипов, производители очень давно хотели сделать что-то подобное. Весь прошлый год все жаловались, что они работают чуть ли не себе в убыток, искали причины, не могли найти, каким-то образом к концу года все консолидировались. Рост искусственного интеллекта подошел, строим огромный дата-центр моделей для обучения. Это все, конечно, очень хорошо. Насколько это правда? Мы с вами узнаем после китайского Нового года, когда происходит затухание деловой активности, тогда мы сможем понять, насколько этот спрос был объективен и не произойдет ли движение в обратную сторону. Конечно, производители этого очень сильно не хотят. Столько, сколько они сейчас зарабатывают, они давно не зарабатывали».

По данным на середину лета, глобальный рынок видеокарт на сегодня на 94% принадлежит Nvidia. В октябре она стала первой в мире компанией с капитализацией в $5 трлн.

Станислав Крючков