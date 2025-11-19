В Ярославле продали недостроенный ТЦ на Труфанова

В Ярославле продан недостроенный торговый центр на улице Труфанова, рядом с домом 19. Данные об этом размещены на ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

В торгах приняли участие два потенциальных покупателя. Объект был продан за 43,89 млн руб. Александру Лапшину. В ближайшее время с ним будет подписан договор купли-продажи.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2020 году здание изъяли у собственников по решению арбитражного суда для продажи. Попытки продать здание с торгов не удались, поэтому было принято решение установить еще один вид разрешенного использования — «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» для дальнейшего проведения аукциона.

В октябре «Агентство по аренде земельных участков» предложило объект по начальной цене 43,46 млн руб.

Антон Голицын