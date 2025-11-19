Путин сообщил о хороших результатах своего медобследования

Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно прошел ежегодное медицинское обследование. По словам главы государства, с его здоровьем все в порядке.

«Это (медицинское обследование.—“Ъ”) заняло у меня почти двое суток с ночевкой в клинике… Слава богу, все хорошо»,— рассказал господин Путин на международной конференции AI Journey-2025, посвященной искусственному интеллекту.

Владимир Путин добавил, что было бы отлично, если бы такое обследование можно было проходить за минуту.