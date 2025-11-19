Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Самарский губернатор отреагировал на жалобу бойца СВО о сомнительных тренингах

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на просьбу участника спецоперации, публично пожаловавшегося на организатора тренингов Эллу Прудникову. Об этом сообщила «Ъ» супруга военнослужащего.

Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В 2022 году девушка прошла тренинг «Лидерство» под руководством Эллы Прудниковой. Позже ее пригласили работать в проект. Жена участника СВО взяла первый кредит на 850 тыс. руб. для открытия винного ресторана, а позже оформила еще три кредита. Заведение общепита так и не открылось.

В настоящее время пострадавшая от действий Эллы Прудниковой пытается вернуть средства. Ранее она обращалась в полицию. После видеообращения мужа по поручению губернатора Вячеслава Федорищева с ней связались из министерства по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.

«Ъ» следит за развитием событий.

Андрей Сазонов